马国法院驳回上诉　森州晏斗须补选

（早报讯）马来西亚联邦法院今日驳回巫统代主席莫哈末哈山的上诉，维持选举法庭的裁决，谕令悬空的森美兰州晏斗州议席举行补选。

当今大马新闻网报道，联邦法院首席大法官理查玛拉尊说，公正党候选人斯特兰（S Streram）拥有法律地位入禀这宗选举诉讼。

他也认为，斯特兰已经恰当地阐述晏斗州席在大选时出现的选举罪行。因此，理查玛拉尊谕令选委会与末哈山，各别支付1万令吉的堂费。

末哈山在闻判后，于法庭审讯室外接受记者访问时表示，他准备好迎战补选。“我尊重法庭裁决。我早已准备好迎战补选。”

第14届大选时，选委会以没有通行证为由，拒绝公正党晏斗候选人斯特兰进入选举中心，也拒绝他的提名，使得巫统候选人莫哈末哈山不战而胜，当选晏斗州议员。

5月23日，斯特兰入禀选举法庭，挑战选举结果。而选举法庭11月16日裁定，莫哈末哈山胜选无效，而议席悬空必须重新选举。

末哈山与选委会较后双双上诉。末哈山要求检讨悬空议席的裁决；而选委会则是寻求上诉晏斗选举诉讼的一些理据，但并没寻求推翻悬空议席的裁决。

末哈山也是森州前大臣，一直到2018年大选国阵丢失森州政权，才连带失去大臣职位。