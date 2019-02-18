日本批准用再生医疗医治脊髓损伤

（早报讯）日本厚生劳动部的专门小组18日批准了庆应大学申请用诱导多能干细胞（iPS细胞）治疗脊髓损伤患者的临床研究。

共同社报道，使用iPS细胞的脊髓损伤治疗为全球首创，若算上其他疾病，这将是在日本获准开展临床应用的第5种再生医疗。专门小组还审议了大阪大学用iPS细胞制作角膜移植给眼病患者的计划，但结论将留待今后得出。

脊髓损伤治疗由庆应大学教授冈野荣之等人申请。对于因运动中受伤、交通事故等失去运动机能及感觉的伤后2至4周患者，将通过注射来移植用iPS细胞制作的将成为神经的细胞。根据设想，将对4名18岁以上人士实施移植。

移植细胞将使用京都大学储备的iPS细胞制作并冷冻保存。此次计划的主要目的是确认安全性，移植数仅为约200万个。为了能够期待有充分疗效，今后还考虑增加至1000万个。

日本每年新增约5000名脊髓损伤患者，总人数估计达10万人以上。由于脑部发出的信号无法传至损伤部分以下的身体部位，导致无法活动。受伤超过半年以上的患者预期无法取得较好疗效，因此不属于庆应大学临床研究的对象。

眼病治疗由大阪大学教授西田幸二的团队申请，拟用人的iPS细胞制作角膜细胞，并移植给角膜上皮干细胞缺乏症患者使其再生。

关于使用iPS细胞的再生医疗，日本理化学研究所2014年对另外的眼病患者开展了全球首例临床研究。京都大学去年也开始了针对帕金森病患者的临床试验。