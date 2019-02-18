马关税局揪出3“内鬼”私通走私烟酒

（早报讯）马来西亚关税局在致力打击走私烟和酒的当儿，竟有官员吃里扒外在搞破坏，关税局进行的内部调查至今已经揪出了3名“内鬼”。

该局1月2日新成立的特别内部调查组已经展开了第一次逮捕行动，内部调查组的任务是防堵任何纰漏，并对数百名官员进行审查。据消息人士向《星报》透露，这3名官员将被拘押到明天以协助调查。

消息说，当一个集装箱去年底运抵槟城港口时，3名官员和一名货运代理人当场被抓获。

“当货物被搬移时，无论是从港口到仓库，还是到自由区，我们都有暂停程序，也就是说，在转移这些货物时不需要支付任何税款，不过在此案中，表格和程序都井然有序，但货物却未到达目的地。”

他说，40英尺集装箱的啤酒，税额介于25万到30万令吉，至于酒精饮料，则在50万到100万令吉，取决于酒的类型；一个40英尺集装箱的香烟，税额估计高达600万令吉。

关税局总监苏博马廉证实了3名官员和一名货运代理人的被捕的消息，并透露此案是由内部调查组发现和侦破。他表示该局也有自己的内部纪律处分，例如解雇，而该局的数百名官员将受到审查。“大部分官员都是‘干净’的，但也有一些人参与这些不法勾当，我们的目标是铲除关税局的贪腐。”

他说，除内部调查组之外，该局也和警方成立了5个联合委员会，以打击多种犯罪，包括走私香烟、毒品和其他违禁品。上个月，关税局与警方合作下，查获了从台湾运抵巴生港口的300万粒Erimin 5丸（五仔），总值高达6000万令吉。