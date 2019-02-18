马尔代夫刑事法院下令羁押前总统亚明

（早报讯）马尔代夫刑事法院18日下令将前总统亚明羁押，直至法庭针对其洗钱案件审理结束。

新华社报道，在马尔代夫最高检察官上周指控亚明涉嫌洗钱后，亚明18日下午在马尔代夫刑事法院出庭。在案件审理期间，检方要求刑事法院将亚明羁押，以避免他有机会对不利的证据施加影响。主审法官批准了检方关于羁押亚明直至审判结束的请求。

报道还说，刑事法院已冻结亚明在当地银行所持有的储蓄额近650万美元的账户。但亚明否认自己有任何不当行为，并就此提出上诉。

亚明2013年11月至2018年11月任马尔代夫总统。