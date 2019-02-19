“可视”尾部帮助海蛇躲避捕食者

（早报讯）由澳大利亚阿德莱德大学主导的一项新研究发现，一些澳大利亚海蛇的尾部进化出了独特的感光能力，从而帮助它们躲避鲨鱼等捕食者的攻击。这项发现为生物感光性的遗传和进化提供了新的研究方向。

新华社报道，研究人员在新一期国际生态学刊物《分子生态学》上发表论文说，包括橄榄海蛇在内的好几种澳大利亚海蛇总喜欢把尾巴藏到没有光的地方，这样做是因为它们的尾部皮肤具有感光能力，相信这是为躲避捕食者而进化出的一种适应能力。

论文第一作者、阿德莱德大学生物科学院博士生詹娜·克罗·里德尔解释说，海蛇一生都生活在海里，借助船桨状的尾巴在海中游弋。海蛇身体很长，尾部离头部较远，所以尾部拥有独立的感光能力很有用，可使其有效躲避捕食者的袭击。已知上万种爬行动物中，目前仅发现海蛇的尾部皮肤进化出这种感光能力。

研究人员对8种海蛇的尾部进行了光敏测试，发现只有3种海蛇的尾部具有感光能力。里德尔说，目前已知海蛇种类超过60种，但只有不到10%的海蛇的尾部具有感光能力。

研究人员还使用有关测序技术在“可视”海蛇尾部皮肤中找到一种名为黑视素的光敏基因，并确定了数种参与将光转化为神经系统信息的基因。