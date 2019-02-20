委内瑞拉防长：军方永不接受外国势力的“命令”

（早报讯）委内瑞拉国防部长洛佩斯19日强调委军方永不接受外国势力的“命令”。

新华社报道，洛佩斯当天在电视讲话中说，委内瑞拉正遭受美国发动的“混合战争”袭击，包括对委实施经济和金融封锁来扼杀委经济，从而导致混乱和无政府状态。无论美国如何“威胁、讹诈、操纵或制裁”，委内瑞拉军队都将在宪法框架内履行职责，“永远不会接受任何外国势力的命令”。

洛佩斯还说，美方以“人道援助”为借口向委军队发号施令，让他们与自己的同胞发生冲突。委内瑞拉军方非常清楚，美国政府真正目的是拥有委内瑞拉自然财富。