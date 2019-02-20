莫迪访韩前夕 文在寅在印媒发表署名文章：韩印将引领亚洲时代

“我坚信亚洲时代即将到来，韩国和印度有望站上舞台中心。”韩国总统文在寅20日在印度销量最高的英文报纸《印度时报》发表署名文章如是说。

韩联社报道，文在寅在印度总理莫迪21日访韩前夕发文指出，今年对两国来说都是深具意义的一年，印度迎来领导非暴力不合作运动的甘地诞辰150周年，韩国迎来三一独立运动和临时政府成立100周年。两国曾饱受殖民侵略带来的苦难，但都通过人民的力量实现独立，并取得举世瞩目的经济发展和民主成就。

文在寅表示，两国交集多，人民之间的好感也多。许多韩国人倾慕印度诗圣泰戈尔，并将有着伟大灵魂的甘地视为最尊敬的人。印度人爱用韩产手机、汽车、电视，年轻人喜欢韩国流行音乐。他本人和莫迪总理先生频繁会面加深友谊，并回忆了去年7月对印度进行国事访问时与莫迪同乘地铁前往三星手机诺伊达工厂时的情景。

文在寅表示，两国领导人一直在具体讨论如何开创引领亚洲时代的韩印关系，两国关系愿景的关键词是人民(People)、共生(Prosperity)、和平(Peace)，即打造人人共享的富饶和平共同体。在去年提出的愿景指引下，去年两国双边贸易额达到215亿美元，创下历史纪录，双方决定把合作范围扩大到基建、高新科技、宇航、能源领域，争取2030年实现500亿美元的双边贸易额。

文在寅指出，印度在基础科学和信息技术方面拥有世界一流的人才库，拥有创新型企业生态系统。韩国在信息技术、制造、商用化方面拥有优势，若能取长补短，可望引领第四次工业革命时代。一周后第二次朝美首脑会谈将在越南河内举行，韩半岛和平进程有望提速，若能建立持久和平机制，必将对整个亚洲的和平与繁荣作出巨大贡献。