专家破解大白鲨全基因组 发现抗癌进化机制

（早报讯）香港《星岛日报》报道，一个国际科研团队日前破解大白鲨的全基因组，发现其依靠在进化过程中产生的基因序列变化，获得了一种抗癌能力，寿命可长达七十岁。

美国诺瓦东南大学和康奈尔大学的研究人员18日在美国《国家科学院学报》发表论文说，大白鲨体型庞大，身长五至六米，体重可超过三公吨，寿命可能超过七十岁，而基因组大小是人类的1.5倍。

理论上说，寿命长久及体型大而造成的细胞数量增加，会在统计学上增加动物患癌的概率。但实际上，大体型动物患癌的概率并不比人类更高，这表明它们进化出了抗癌机制。

研究人员发现，大白鲨体内许多和保持基因组稳定相关的基因的特定脱氧核糖核酸（DNA）序列发生了变化，这显示了一种分子层面的适应性。

这种适应性又被称为正向选择，是一种基因的防卫机制，可防止DNA损伤累积，从而防止人类患上癌症和各种老年性疾病。

论文作者之一、诺瓦东南大学海洋生物学教授斯夫杰说，基因组不稳定性与多种严重人类疾病有关，如今大自然进化出一种聪明的策略，让体型巨大、长寿的鲨鱼保持基因组稳定，解读其背后的讯息有助于开发出新的抗癌、治疗老年性疾病及加速伤口愈合的方法。