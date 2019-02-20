罗杰斯警告：严重经济衰退将来临 特朗普将加速贸易战助连任

（早报讯）国际知名投资家吉姆·罗杰斯在一本新书中警告，最严重的经济衰退即将来临，他预计随着美国经济走缓，美国总统特朗普将加速贸易战，提升他在2020年竞选连任的选情。因此，即使美中有望达成贸易协议，任何愉快情绪都只是短暂的。

联合新闻网报道，罗杰斯（Jim Rogers）19日在东京接受《日本时报》专访时说：“今年较迟或明年，当世界经济形势恶化，美国也将开始遭受痛苦，而特朗普先生在2020年又有选举，他将会说‘我们必须打击这些家伙’，因为他认为这将帮助他赢得大选。到时候，日本、中国和其他国家都将感受到贸易战带来的更多影响。”

罗杰斯正在日本宣传他上月出版的新书“The Future of Japan and The World That Will Be Read Through the Flow of Money”。

罗杰斯在书中预测，由于全球处于“前所未有”的债务水平，灾难性的经济衰退将在一两年内出现。

谈到日本，罗杰斯表示，由于债务越来越多、人口迅速减少，加上不愿接受外来移民，日本未来的形势相当严峻。他也抨击安倍经济学过度印钞的做法，称那是极度愚蠢的行为。

不过，罗杰斯把日本的观光业、农业和教育事业列为考虑投资产业，并提议日本政府削减开支、降低关税以及更谨慎地接受外来移民。