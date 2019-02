罗杰斯警告：严重经济衰退将来临 特朗普将加速贸易战助连任

(早报讯)国际知名投资家吉姆·罗杰斯在一本新书中警告,最严重的经济衰退即将来临,他预计随着美国经济走缓,美国总统特朗普将加速贸易战,提升他在2020年竞选连任的选情。因此,即使美中有望达成贸易协议,任何愉快情绪都只是短暂的。

联合新闻网报道,罗杰斯(Jim Rogers)19日在东京接受《日本时报》专访时说:“今年较迟或明年,当世界经济形势恶化,美国也将开始遭受痛苦,而特朗普先生在2020年又有选举,他将会说‘我们必须打击这些家伙’,因为他认为这将帮助他赢得大选。到时候,日本、中国和其他国家都将感受到贸易战带来的更多影响。”

罗杰斯正在日本宣传他上月出版的新书“The Future of Japan and The World That Will Be Read Through the Flow of Money”。

罗杰斯在书中预测,由于全球处于“前所未有”的债务水平,灾难性的经济衰退将在一两年内出现。

谈到日本,罗杰斯表示,由于债务越来越多、人口迅速减少,加上不愿接受外来移民,日本未来的形势相当严峻。他也抨击安倍经济学过度印钞的做法,称那是极度愚蠢的行为。

不过,罗杰斯把日本的观光业、农业和教育事业列为考虑投资产业,并提议日本政府削减开支、降低关税以及更谨慎地接受外来移民。