日本诈骗依然严重 2018年日均损失近1亿日元

（早报讯）日本警察厅表示，日本去年因“特殊诈欺”遭诈骗金额约356.8亿日元（4.35亿新元），虽然较前一年减少约38亿日元，但平均来看，每天仍有近1亿日元的诈骗损失，情况依然相当严重。

日本所谓的“特殊诈欺”，指的是对不特定对象，透过非面对面的方式，以电话、传真、电子邮件等方式进行诈骗，分成汇款诈欺及类似汇款诈欺。

中国新闻社引述台湾中央通讯社的报道说，去年“特殊诈欺”减少，但以东京及神奈川县等首都圈为主的诈骗件数，却大幅增加。不过，由于这类诈骗行为的受害人经常需要前往金融机构汇款，在警方多年来倡导后，金融机构也肩负防范诈骗于未然的重责大任。

据统计，去年由于金融机构第一线服务人员察觉不对劲，而成功阻止民众上当的案件，全日本共有14151起，估计为这些民众守住143亿日元。以诈骗案数量来看，去年比前年减少1719起，总数为16493起，但东京的404起、埼玉县的191起及神奈川县的183起，都比前一年增加。诈骗受害人中，65岁以上的高龄者占整体比率78%。

另一方面，因涉嫌特殊诈欺被警方逮捕的嫌犯达2747人，是史上新高纪录，且未满18岁青少年及青少女共有754人，占全体的27.4%，比起前一年增加1.5倍。

日本的特殊诈欺从2003年夏天左右开始引人注意，且从2004年开始统计金额以来，每年金额都在250亿日元以上。最高的一年是2014年，多达565亿日元；虽然金额到去年为止已连续4年减少，但还是相当严重。