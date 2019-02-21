消息：中美草拟协议纲要 以终结贸易战

（早报讯） 路透社引述熟悉谈判的消息人士说，美国和中国原则上已经开始就贸易争端中最为棘手的议题研拟承诺纲要，这是贸易战开打七个月以来最为重大的进展。

美国和中国已经相互就数以千亿美元计的产品实施针锋相对的关税措施，这导致全球经济放缓，打乱供应链及制造活动。

在美中官员将于周四与周五在华府举行高阶磋商之际，双方对于特朗普政府要求中国对经济做出的结构性改革仍存在相当大歧见。

路透社引述要求匿名的消息人士说，随着双方力求在3月1日前达成协议，协议的基本大纲已开始从会谈中显现。3月1日是美中90天贸易休兵期的最后期限。

根据两名熟知会谈过程的消息人士称，谈判官员就结构性议题草拟了六项谅解备忘录：强制技术转移、网路盗窃、知识产权、服务业、汇率、农业及贸易非关税壁垒。

根据一名消息人士，上周美中在北京的会谈中互换文本，致力于拟订书面义务纲要。

该消息人士表示，这个进程已经是某种实质贸易磋商，到周末时与会人士甚至考虑留在北京继续商讨。不过最后双方同意休息几天，然后再于华盛顿继续谈判。

谅解备忘录覆盖影响中美贸易关系的最为复杂的问题。从美国方面讲，其目的就是结束导致特朗普对中国输美产品加征关税的那些做法。

一位消息人士警告称，谈判最终仍有可能失败。但他说，在谅解备忘录方面的工作，是在大原则上，以及在关键问题具体承诺方面获得中国书面同意的重要步骤。

美国指责中国政府强迫在华开展业务的美国公司向本土合作伙伴共享技术，并移交知识产权机密。中国则予以否认。

特朗普政府官员也反对中国的非关税壁垒，包括行业补贴、监管、业务许可程序、产品标准评估，以及他们声称把美国产品拒之门外或使国内企业享有不公平优势的其他做法。

据另外两位熟悉谈判的人士称，双方亦在研究一份中国可削减对美贸易顺差的10条措施清单，其中包括购买农产品、能源和半导体等产品。

美中官员周二和周三在华盛顿举行了新一轮磋商，由美国贸易代表莱特希泽和中国副总理刘鹤牵头的更高级别谈判将于周四开始。