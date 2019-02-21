坚果案韩航千金 涉向丈夫小孩施暴

（早报讯）大韩航空（Korean Air）千金赵显娥遭丈夫指控，对他本人及两人的年幼孩子施暴。赵显娥因数次公开对他人施暴而恶名昭彰。

台湾中央通讯社报道，赵显娥于2014年“暴红”。当时她身为韩航纽约飞首尔班机头等舱乘客，对空服员未“正确”服侍她食用坚果十分不满，愤而要求空服员和座舱长下跪道歉，最后还把两人赶下机。这起“坚果门”事件让赵显娥于2015年被依违反航空法等罪名起诉，一审判一年徒刑，上诉二审改判有期徒刑10个月、缓刑2年。

赵显娥的丈夫昨天提告，指控她在获释后，长期对家人行使肢体和言语暴力，受害者包括他们5岁的双胞胎儿子。

韩国警方今天告诉法新社，其夫“控告她虐待儿童、造成身体伤害，还有其他犯行。”

赵显娥的丈夫是整形外科医师。两人于2010年结婚，目前正办理离婚。

丈夫曾将自己颈部和脚趾受伤的照片交给一家韩国电视台，指这些伤都是赵显娥造成的，且已将施虐过程的照片和影片提供给警方。

根据其夫对警方的陈述，这起事件的发生过程为赵显娥先是一再强勒丈夫的脖子，接著拿平板电脑丢他，伤了他的脚趾。此外，赵显娥还对年幼孩子丢掷汤匙和筷子，理由是他们“吃东西不够快”；孩子睡不著，妈妈动辄言语辱骂。

代表赵显娥的世宗（Sejong）法律事务所发言人否认那些指控，声称其夫是一个酒鬼，记忆不可靠。此外，与赵显娥结婚期间，他曾三度因酒精中毒送医治疗。