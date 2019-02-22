美专家：美应将设联办作为与朝谈判重要筹码

（早报讯） 华盛顿智库、监测朝鲜动向的网站“北纬38度”（38 North）的朝鲜问题专家威特说，朝美互设联络办公室对朝鲜有较大的象征意义，美方应将其作为重要的谈判筹码。

威特周四在首尔接受韩联社专访时表示，设置联办代表美国从根本上承认朝鲜是一个主权国家。因此，美方应把朝方表态愿废弃所有核物质生产设施作为互设联办的前提条件。对于联办是否将成为美方重要谈判手段的提问，他作出肯定回答。

除宁边核基地的钚再处理设施、核反应堆、高浓缩铀生产设施外，有分析指出，朝鲜还可能在其他地区设有浓缩铀秘密基地。由此，威特所言的所有设施可能泛指宁边及此外地区的所有核设施。

被问及在朝鲜承诺放弃所有浓缩铀设施时美国可能采取的相应措施，威特表示，预计双方很难在谈判初期就此达成一致。但他认为，其相应措施可能包括互设联办和两国正式建交等。

部分美国媒体近期报道称，朝美正在讨论指定联络官和设立联络办公室，将其作为朝鲜无核化的美方相应措施。威特说，双方如能在河内金特会上将废弃朝鲜所有核物质生产设施的内容写入协议，这将是非常有意义的进展，仅将废弃宁边核设施写入协议也是重要进展。