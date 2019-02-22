美国篮球球鞋比赛爆裂 NIKE市值减20亿元

（早报讯）美国篮球新星威廉森在一场重要的篮球比赛因为脚上的Nike球鞋爆裂跌倒扭伤，事件造成耐克（Nike）股价下跌1%，市值蒸发近15亿美元（约20亿新元） 。

《法新社》报道，杜克大学篮球队前锋、今年选秀状元大热门锡安-威廉姆逊（Zion Williamson）在与北卡罗来纳大学队比赛开始后仅仅几秒就摔伤膝盖被迫下场。

威廉姆森的球鞋是耐克公司生产的保罗·乔治系列签名球鞋中的Nike PG 2.5。此前，球员在球场上踩破球鞋并不罕见，但像威廉姆森这种直接把球鞋踩烂的还是比较少见，耐克鞋和保罗·乔治也因此在网上成为被嘲弄的对象。

据报道，美国前总统奥巴马也在场观赛，因此媒体对这场比赛更加关注。有人拍到奥巴马当时的表情惊讶，在事故发生事立马站起叫道“他的鞋坏了！”

耐克公司一直是杜克大学的赞助商，威廉姆森也一直穿着这款球鞋打球，但从未出现这类问题。此外，这款球鞋也是美职篮中最受欢迎的现役球员签名球鞋之一。这款球鞋售价约142新元，是去年夏季推出的篮球鞋。

事件导致廉森右膝轻微扭伤，目前无法确认何时康复。

耐克于2015年与杜克大学球员签约，为球员提供制服和球鞋长达12年。耐克公司在一份声明中说，“我们非常关心威廉姆森的伤势，希望他能早日好转。耐克公司非常关心自己品牌的质量。尽管此次球鞋被踩破事件是个孤案，但我们仍会将此事调查清楚。”