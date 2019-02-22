美国加州南部阴冷 冰雪交加

（早报讯） 寒冷空气吹袭美国加利福尼亚州南部，海拔较低的地区也降雪，南加州其他地方出现冰雹。

据KNBC新闻网报道，近年来最强冷空气在周四及周五进入南加州。在周三晚上，霜冻预警已经发布。南加州出现2015年来最低雪线，即在1500英尺到2000英尺（457公尺至610公尺）之间。

美国侨报网引述天气预报员莎娜·门迪奥拉（Shanna Mendiola）说：“如果你住在棕榈谷（Palmdale）、兰卡斯特（Lacaster），你就会看到这种情况。”

降雪导致5号公路Grapevine路段在周四下午全部封闭。这条洛杉矶以北的道路是连接南加州和中央山谷的主要通道。

周四下午早些时候，史蒂文森牧场（Stevenson Ranch）、库卡蒙格牧场（Rancho Cucamonga）和其他社区出现冰雹。

该天气系统起源于加拿大亚伯达，其通向加州的路径是在陆地上方，所以太平洋的温度无法调节这个冷气团。

降水变化无常，遭遇雨水、冰雹和降雪的地区低至海拔1500英尺的山区。圣华金谷（San Joaquin Valley）部分地区的雪线降至1000英尺，但降雪之后会很快融化。

周三晚上10时左右，棕榈谷出现了降雪。洛杉矶以北5号公路Grapevine路段在晚上早些时候下雪。