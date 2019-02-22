德国发明新法 通过验血查乳腺癌

（早报讯）在发达工业国家，乳腺癌病例数量占所有女性癌症病例的30%。2018年，全世界大约62.7万女性死于乳腺癌。德国海德堡大学研究团队新发明的一种血检法，有望进一步提高乳腺癌早期诊断的效率。如果一切顺利，这种全新检测方式将在今年内投入临床应用。

乳腺癌只要能够早期发现、早期治疗，生存率高达95%。德国之声引述研究者说，血检的准确度堪比如今普遍采用的X光检测、超声检测、核磁共振。不过，新方法并不能完全替代现有检查方法，而是作为一种补充手段，提高检测的可靠性，从而能够更早期地诊断乳腺癌。

德国南部海德堡大学附属妇科医院（Heidelberg University Hospital）教授索恩(Christof Sohn)及其研究团队成员21日共同向外界介绍了这种全新的诊断技术。这种技术基于一种叫做“液相活组织检测”的方法。尽管英国、丹麦、荷兰、西班牙的学者已在去年提出，“液相活组织检测”可以从血液中鉴别出八种癌症的指征，但是准确度却不能令人满意：尤其是乳腺癌，准确率只有三分之一，远远不及放射科检查78%的准确率。

索恩教授的团队则成功地将“液相活组织检测”诊断乳腺癌的准确率提高到了75%。他们分析血液中癌细胞释放信息素的浓度，来判断病人是否患上癌症。检测只需要几毫升的血液，因此基层诊所的家庭医生就能负责实施这种检查。

对于那些具有乳腺癌家族遗传史、年龄在50岁以下的女性，这种血检的准确度甚至能达到80%-90%。随着年岁增长，血检的准确率逐渐下降。

海德堡大学的研究团队认为，新的乳腺癌血检筛查，有望在今年内就投入临床应用。科学家还希望，基于“液相活组织检测”的癌症血检筛查，今后还能应用于卵巢癌等其他癌症以及癌症复发转移的早期诊断。