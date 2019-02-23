德国ifo商业景气指数降至2014年12月以来最低

（早报讯）德国2月的ifo商业景气指数从1月的99.3（经季节性调整后）下降至98.5，这是自2014年12月以来的最低水平。

德国ifo经济研究所22日发布的调查结果显示，德企对当前经营状况给出了不利评估。对于未来六个月的展望，悲观情绪亦处于增长态势。

中新社报道，ifo研究所表示，其调查结果及其他经济指标显示，德国经济景气程度处于疲弱状态，今年第一季度经济增速预计为0.2%。

制造业指数连续第六个月下跌；服务业亦呈现显著的低迷态势；建筑业的商业景气指数本月同样走低；仅贸易领域的景气指数呈现小幅上升。

德国复兴信贷银行首席经济学家措伊纳分析，德国商业景气持续走低主要是受美国威胁将对德国汽车加征关税、英国“脱欧”不确定性以及世界经济形势等因素影响。为此，该行当天将其对德国2019年经济增长的预测值下调至0.8%。

位于慕尼黑的ifo经济研究所是德国最具权威性的经济研究机构之一，其定期发布的商业景气指数、德国经济景气预测和经济政策建议等成果受到德国及欧盟官方重视。其中，ifo商业景气指数基于每月对约9000名来自德国不同行业的企业管理人员进行的问卷调查编制，是分析德国经济走势的重要先导指标。