明晚柔古庙众神夜游 料将吸引数十万人

（早报讯）一年一度的新山柔佛古庙众神夜游明晚（2月25日）7时开始，届时预料将吸引数十万人沿路观看这个已经有百年历史的游神盛会。

古庙游神的序曲昨天早上展开，新山中华公会、柔佛古庙管委会及五帮等领导层，昨早在柔佛古庙开始绕城洗街，驱邪清道，以准备恭迎众神圣驾出銮。在交警开路下，这仪式从柔佛古庙开始到行宫进行。

昨天适逢周末，不少家庭扶老携幼到柔佛古庙上香，祈求平安之余也一睹洗街清道仪式。

上午11时的吉时一到，新山中华公会会长郑金财率先以石榴枝和柚子叶沾圣水，泼洒在街道上，同时高呼“兴啊！发啊！”，为神明清洗巡游路线，沿街泼洒的还有圣水、米及茶叶等。

郑金财指出，近几年越来越多年轻人参与洗街清道仪式，一年比一年热闹。他说，今年协助准备的工作人员已非常熟悉运作，这种一代传一代的文化在无形中已传承。“以前须要聘请印裔来协助抬神轿，但后期已都不需要了，有许多年轻人都主动抬神轿。”

今天众神出銮

今天农历正月廿是众神出銮，由于正好碰上星期日，庙外大街一早就挤满人潮。在这之前，参与游神的各个队伍的龙狮先到古庙前亮相。其中受瞩目之一的是马来西亚新山耶耶亚哇洪仙大帝庙舞龙队带来的500尺银色长龙。领队韩永华指出，这条配合游神制作的新龙，耗时几个月制作，需动用许多人一起舞动。

柔佛古庙众神明天夜游遇上周一上班日，郑金财不担心人潮减少，反指有不少人已为游神请假。他相信许多人兴致勃勃于周末参与洗街清道和众神出銮仪式后，于周一会特地请假参与众神夜游。

他指出，经多年努力，柔佛古庙游神已是全国备受瞩目的年度活动，近几年也吸引国内外游客前来参与。“我相信参与人数不受平日影响而减少。”

他说，今年确定参与的海外嘉宾有来自中国、香港、澳门、泰国及新加坡，当中包括文化交流团。

他特别感谢政府及民众的关注与配合，使柔州这项特别盛事得以顺利进行，同时感谢柔佛苏丹依布拉欣之前连续三年参与，使活动受到很大的肯定与鼓励。