韩国瑜与马国签订意向书 采购高雄农渔干货1亿元

高雄市长韩国瑜出访马来西亚，今下午与马来西亚粮食进出口总商会签署合作意向书，马来西亚粮食进出口总商会总会长拿督斯里蔡宝强说，期待透过这场交流会，更了解高雄农业，并建立长期合作关系。韩国瑜说，高雄迫切期待跟国际接轨，希望未来两地有更深更广合作机会，高雄会秉持不外销则已，一外销就是品质保证。市府表示，除合作意向书，今签署采购高雄农渔干货1亿元订单。

据联合新闻网报道，双方下午由蔡宝强和韩国瑜代表双方致词后举行闭门会谈，之后签署合作意向书。蔡宝强致词说，期待透过这场交流会，对高雄农业发展有更深入了解，并从中探寻两地合作新机遇。

他说，在马来西亚经济发展进程中，农业扮演非常重要角色，根据马国统计，去年农业生产总值达900多亿马币，占国内GDP8.2%，2017农业出口1200多亿马币、进口达952亿马币，出口以棕榈油为主，还有农产及农副产品，如咖啡、燕窝、水产等。

蔡宝强说，马来西亚粮食进出口总商会扮演桥梁角色，促进马国进出口发展，将本土产品推广出去，也把深受本地消费者喜爱的国外农产引进马国，期望与高雄合作，探讨农产及农副产推销给马国消费者。

他并表示，马国清真认证食品受全球穆斯林高度认可，相信这部分跟高雄市有很大合作空间，今马来西亚粮食进出口总商会与高市签属合作意向书，建立长期合作关系，共同促进双边农产粮食贸易合作，今天交流会跨出重要一步，为双方未来合作创业更多商机，为两地农业合作创造双赢。

韩国瑜说，这趟飞机坐五小时，小小一步，但内心抱持极大期待，这趟高市局处长、议会和农渔会都参加，代表真的期待未来高雄跟马国有更宽更广合作。

韩国瑜感谢马来西亚粮食进出口总商会新年度向高雄采购更多品项，但希望未来有更深更广合作，马来西亚地大物博，人口比台澎金马略多一点，充满活力，商业发展无远弗届；而高雄有养殖渔业者得到清真认证，期待把养殖渔业产品透过这样的渠道销往伊斯兰国家。

而《自由时报》则引述韩国瑜说，高雄地理位置不变，但心灵世界已改变，希望南台湾高雄在台湾政治纷纷扰扰气氛并不佳的情况下，能走出一条自己的路。高雄占台湾土地面积近十二分之一、人口九分之一，是土地很大的县市，但这巨人睡了太久，睡了将近2、30年没清醒，今年开始清醒。

韩国瑜说，高雄脑袋、天线雷达都打开，要迈向所有周边国家和城市，今年要实施中英双语，迫切期待跟国际接轨，感谢马来西亚粮食进出口总商会给予机会，希望未来有更深更广合作机会，高雄产品会秉持不外销则已、一外销就是品质保证，否则宁愿不出口。

他强调高雄产品品质要保证、价格要公道，并对所有未来产品后续服务都必须是热情真诚的，这点高市农业局长和农渔会负责人都有高度共识。

双方签署合作意向书，高市府并表示，马来西亚粮食进出口总商会还将向高雄采购农渔产干货一年一亿元订单。