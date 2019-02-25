马国男子涉嫌在祈祷室放神像被捕

（早报讯）马来西亚雪州巴生港口一个祈祷所门前，日前莫名其妙“迎来”拿督公和印度教神像一事，警方已成功逮捕一名嫌犯归案。初步调查显示，这可能是吸毒的神经汉所为。

星洲网报道，雪州巴生南区警区主任三苏阿玛今日召开新闻发布会时指出，案发后警方在该区展开调查，昨日傍晚6时15分逮捕一名37岁的巫裔男子助查。

他说，该名巫裔男子承认涉案，并坦承早前置放“拿督公”神像也是他所为。“巫裔男子说，之前在国外时学习了错误的宗教观念，以致回国后时常在入夜时，梦见祈祷所被各种神像包围，所以他觉得也必须在住家附近祈祷所做出类似动作，陆续把神像放在祈祷所门前。”

三苏阿玛表示，该名男子的犯案动机，是想吸引华人出席祈祷所的膜拜仪式，也邀印度人前来祈祷。

他指出，警方不排除该名男子患有精神疾病，以致在意识不清楚情况下，做出这一连串荒唐举止；而在他的血液检验方面，显示含有冰毒成份。“警方会将该名男子送往医院做体检，以确认男子的精神状况是否良好。”

他强调，此事不含任何种族因素，并呼吁民众勿将这起事件视为煽动各族之间和谐的课题。警方将援引刑事法典第295（亵渎膜拜地点及蓄意侮辱宗教）条文，并在刑事法典第379条文下同读，一旦罪成可判坐牢7年或罚款。