韩国调查：脱北者经济状况逐渐改善

（早报讯）韩国统一部下属脱北者援助基金会“南北HANA财团”25日发布的《2018年脱北者状况调查》报告显示，弃朝投韩的脱北者经济状况日益得到改善。

韩联社报道，南北HANA财团从去年5月1日至8月17日针对2725名15周岁以上脱北者进行面对面调查。结果显示，脱北者的经济参与率同比增长3.6个百分点，为64.8%。就业率也同比增加3.5个百分点，为60.4%。失业率则下降0.1个百分点，为6.9%。

具体来看，正式员工的比重同比增加6.1个百分点，为63.5%。临时工和短工占比分别减少2.4个百分点和2.6个百分点。同时，脱北者的平均工龄同比增加1.7个月，为26.9个月。平均月薪为189.9万韩元（约合人民币1.13万元），同比增加11.2万韩元，但这仅为韩国国民平均月薪（255.8万韩元）的74%左右。

脱北者对韩国生活的满意度同比减少1.1个百分点，为72.5%。至于是否因是脱北者而受到歧视的问题，有79.8%的受访者回答“没有”。

另外，该财团针对985名10至18周岁脱北青少年进行的调查结果显示，有82%的学生对学校生活感到满意。