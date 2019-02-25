马哈迪：若造价合适 东铁将重启

（早报讯）马来西亚与中国针对东海岸铁路计划进行的谈判，若建造价格合适，东铁计划将重新启动。

《南洋商报》报道，首相马哈迪表明，如果马中能够在价格方面达致共识，马来西亚会继续推行这项工程。“不过，马中还未就东铁工程承包费用的谈判达致协议。”

他说，“我们正尝试减低建造的成本，否则，我们将会展延工程。”

他今日为 Metrod控股有限公司新厂主持开幕礼后，向媒体这么说。

外交部长拿督赛夫丁上周三透露东铁计划已重见曙光，并有望重启，而中方愿意削减原本总额200亿美元的成本。不过，他未说明中方愿将东铁的成本减至多少。

财政部长林冠英日前出席第12届大马产业峰会开幕时也形容马中两国就东铁的谈判进展令人鼓舞。

政府顾问理事会主席达因日前说，一个由中国政府高官组成的谈判团队，近日内将前来马来西亚谈商此事。

马哈迪表明，马国希望东铁工程费用能够减低，若工程费超过550亿令吉，马国需要30年才能够还清工程贷款。“若加上利息，东铁最终的成本造价高达1400亿令吉，这是我国所不能够负担的，所以，我们尝试减低成本，否则，我们将会展延工程。”

他说，这并不是意味着政府不要建造东铁，而是因为一个马来西亚发展有限公司（1MDB）弊案导致政府承担很多的债务。

马哈迪领导的希盟在去年5.09大选胜执政后，宣布重新谈判或取消前首相纳吉确定的中资项目。

希盟政府去年7月宣布暂停东铁项目，此后双方一直谈判，希望能找到一个更适宜方案继续这个项目。