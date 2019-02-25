日本计划下月起移出福岛核电站3号机组燃料棒

（早报讯）在日本“3·11”大地震和福岛核事故即将迎来八周年之际，日本经济产业省和东京电力公司25日在东京举行联合记者会，介绍福岛第一核电站报废工作现状和面临难题。东电计划下月起开始移出3号机组乏燃料池中的500多根燃料棒。

据东京电力公司福岛第一核电站废堆负责人小野明介绍，目前1至4号机组全都处于低温停止状态，事故发生时没有运转的4号机组乏燃料池中的上千根燃料棒已于2014年底全部取出。发生堆芯熔化的1至3号机组乏燃料池中还保存着1000多根燃料棒。取出3号机组乏燃料池中566根燃料棒的计划经多次推迟，现在预计3月底开始。

新华社报道，“3·11”大地震后，福岛第一核电站1至3号机组发生了堆芯熔化的最高级别核事故，约250吨燃料棒在高温熔化后掉落至反应堆安全壳底部等处，如何取出熔融的核燃料等组成的核残渣是核电站报废工作的最大难题。

约两周前，东京电力公司对2号机组内核残渣首次进行了接触调查，通过插入带钳管状设备直接接触和抓取核残渣，确认机组内部堆积物的状态。调查发现在安全壳底部堆积的碎石状核残渣可以移动。

小野明说，目前福岛第一核电站每天约4000人现场作业，比去年同期公布的人数减少约1000人。根据2017年修订的“核残渣取出方针”中长期路线图，东电等机构将于2019年内确定核残渣取出方法，从2021年开始尝试取出核残渣。