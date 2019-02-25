调查：韩女公务员渐占半边天

（早报讯）韩国政府25日发布2018年普查结果，韩国公务员平均入职年龄为27岁，平均年龄43岁，平均在职时间16.2年，较五年前缩短0.6年，女公务员占比46.5%，平均在职时间延长0.2年至15.6年。

这主要是因为女性长期雇员增多，在50岁以上公务员中女性所占比例已由2013年的27.5%增至去年的34.1%。因国考合格女考生不断增长，女性占公务员总数的比例为46.5%，较2013年提高3.3个百分点。韩国公务员从最低的9级晋升到5级平均需要24.4年，较五年前缩短0.8年。

韩联社报道，截至去年8月，韩国公务员总数约为106.86万余人，其中95%接受五年一度的上述调查。从公务员的学历分布来看，本科学历者最多，占54.2%，其次是研究生学历，21.8%，专科占13.2%。有66.5万多名韩国公务员能说英语，较五年前增长31.7%，5.4万多人能说华语，增长70.7%，11.5万多人能说日语，增长47.5%。

韩国公务员的平均通勤里程为10.1公里，上班路耗时32分钟，自驾上班的人最多，占60.2%，但首都地区公务员做公交或地铁的人最多，占54.5%。消遣假日的主要方式有看电视（18.8%）、锻炼身体（14.9%）、散步等休息方式（14.5%）。