专家警告“无协议脱欧”恐重创英医疗体系

（早报讯）多名专家警告，英国脱离欧盟将对英国的“国家医疗保健服务体系”（NHS）造成“重大危害”，若在未达成协议的情况下脱欧，更恐导致医疗人员与药品严重短缺。

中央社报道，一个由医疗与法律专家组成的团队在英国医学期刊《柳叶刀》刊登分析专文指出，“无论哪种脱欧都不利医疗体系。但目前为止，最糟的选项将是无协议脱欧。”

专家们强调，英国当局最近公布的NHS十年计划，里面仅两次提到脱欧。他们提醒说，脱欧后人员、货品不再能自由流通，恐会恶化目前的医疗人员危机。

在无协议情况下脱欧，英国政府打算只为非本国居民提供每年3万英镑（约5.3万新元）的最低薪资门坎，且没让欧洲的医疗工作者享有豁免，而NHS相当依赖来自欧洲的医疗工作者。

这篇分析文章的共同作者、伦敦卫生暨热带医学院教授麦基（Martin McKee）说：“（无协议脱欧）会将许多医疗工作者拒于门外。”他还说，这一收入将让欧盟医疗工作者几无可能选择为NHS工作，且他们的薪资还会因为英镑走软而缩水，退休金也无法获得保障。

文章还指出，在无协议脱欧情况下，因缺乏进出口的法律框架，恐对药品、疫苗、医疗装置与设备的供应链造成立即且严重的影响。

文章更提到，尽管英国政府作出保证，但因为部分医疗物资无法存放超过数周，且一些医疗用品，例如用于医疗影像诊断的放射性同位素无法囤积存放，届时可能出现短缺。

英国政府已要求国内制药商生产六周的额外库存量，好为任何无协议脱欧情况预作准备，但英国制药业指出，这个目标对他们来说是个挑战。