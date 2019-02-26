日本海沟30年内发生7级强震概率逾90%

（早报讯）日本最新地震评估报告指出，未来30年内，日本海沟外围区域发生像311大地震这种强震的概率“几乎是零”，但出现7至7.5级地震的概率高达90%以上。

中央社报道，日本海沟位于日本东北到关东地方外海，是海底板块往陆地板块下沉所产生。而这份报告是继2011年11月以来，再度对这片海域进行评估。

日本311大地震发生在2011年，是一个从岩手县外海南部到茨城县外海间连动的强震，由海啸堆积物痕迹来看，得知过去约3000年间这样的地震共发生过五次，专家借由这个数据推算如此规模的地震平均发生的时间间隔。

311大地震发生至今仅八年。这份评估报告认为，未来30年内要再发生9级强震概率几乎为零；但发生规模7到7.5级强震的概率仍然相当高。

从地区来看，概率最高的是青森县东方外海及岩手县外海北部，达90%以上；宫城县外海的概率约90%；茨城县外海约80%；福岛县外海约50%；岩手县外海南部约30%。

日本海沟是环太平洋火山带的一部分。它从千岛群岛伸延至小笠原群岛，最深处达8020米。日本海沟北到北海道的襟裳岬海域大幅东拐到千岛海沟，南到房总半岛略向东弯曲，一直持续到伊豆-小笠原海沟。