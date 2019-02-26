马国接管4收费大道 将以拥堵费取代过路费

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英说，政府预料将在六个月内完成收购雪隆四条大道，到时将以“拥堵费”取代现有的过路费。

他周二在记者会上强调，这是一项三赢方案：一、在冻结大道收费后，政府和纳税人将节省给予特许经营大道公司高达53亿令吉（约17.6亿新元）的赔偿金；二、大道使用者每年将节省1亿8000万令吉（约6000万新元）；三、拥堵费将用来维修大道及发展公交系统。

他说，拥堵费的收益足以弥补接管及维修大道的成本，财政部不需为此提供额外拨款。这显示政府正努力履行大选承诺。

他说，这四条大道的过路费占城市过路费的48%（不包括南北大道），显示政府认真贯彻竞选宣言并踏出第一步。

他指出，新的拥堵费能有助于疏缓交通拥挤问题，因为驾驶人士可以选择比较不塞车的时间出门，而在塞车高峰时段的驾驶人士则可以享有比较不塞车的交通路况。

首相办公室上周六宣布，政府已经开始与金务大（Gamuda）谈判收购它持有多数股权的雪隆四条大道特许权，即白蒲大道（LDP）、西部疏散大道（SPRINT）、沙亚南大道（KESAS）和精明防洪隧道（Smart）。一旦完成收购，将推出三个时段收费制，即晚上11时至凌晨5时免收费、每日6小时的交通高峰时段，征收拥堵费（过路费），以及在其他时间享有高达30%的折扣。

一向依赖政府大型工程项目和大道经营特许权收入的金务大，在马来西亚迎来政党轮替后，估值不断被市场看衰，自去年大选前的收盘价至今已跌超过40%

分析员认为，这项私有化计划能为金务大提供套利机会。按分类加总估值法，预计脱售四条大道后，金务大能获得总值28亿令吉赔款。