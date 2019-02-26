马国调查显示 仅5希盟部长公关能力强

（早报讯）马来西亚一项调查显示，首相马哈迪与交通部长陆兆福在公关应对力上最让民众认可。

《南洋商报》报道，这项民调显示，在传达部门政策信息上，马哈迪与陆兆福个别获得43票及41票，接着是财政部长林冠英（24票）、通讯及多媒体部长哥宾星（22票），以及能源、工艺、科学、气候变化及环境部长杨美盈。

通信公司“Citrine One”展开了一项为期1个月的独立调查，接受民调的受访人士也进一步评述，马哈迪准确地传达部门的政策信息，以及提出令人信服的实据，了解民众所需。

该公关公司创办人叶静婷在发布调查报告时说，受访者在回应上述5位部长的表现时，给予“言论明确”、“立场一致”、“言论直入重点”等好评，但对其他部长则持保留态度。

她也提到杨美盈是少数真正了解部门职责的部长之一。据受访者在回馈，杨美盈在应对莱纳斯课题时表现可圈可点，更在该公司扬言起诉诉政府时，摆出“放马过来”姿态，可见其做足功课。

其他希盟部长在公关应对力上，让人浮现的词汇包括“不一致”、“混淆”和“U 转”。

叶静婷指出，逾一半受访者认为，部长在公布任何政策时，并没有咨询相关单位，以致令受访者认为部长公布的政策，并不完整。

她指出，在公布任何政策前，政府应先内部沟通，避免上司公布政策，下属一无所知的情况。她说：“任何倡议的成功取决于规划和其他方面的有效传达。”