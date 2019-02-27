美国多名议员对二次特金会没信心

（早报讯）全球瞩目的第二次“特金会”举行在即，但美国多名国会议员对此次峰会是否能达成突破性的成果，并没有太大的期望。

美国之音报道，众议院外交委员会成员康纳利受访时坦言，他对第二次“特金会”不是很有信心。“总统（特朗普）再一次毫无准备的前往会谈，仅靠着建立在个人直觉的希望和期望与（朝鲜领导人）金正恩会面。他们才见过一次面而已，用这样天真的方式和金正恩这样拥有许多记录的残暴独裁者交涉，其实是非常危险的。”

众议院外交委员会亚太小组委员会在特金会前夕以“美国对朝鲜外交政策的选项”为题召开听证会。小组委员会主席舍尔曼在听证会上直言，与朝鲜的会谈至今并未使得全球变得更安全。

他说：“事实上，朝鲜仍在扩充核武库。自去年6月新加坡峰会后至今，可能增加了多达八颗导弹。”

国会民主党领袖明确要求，这次特金会必须为朝鲜的去核化进程确认一条清晰的道路，否则不得解除制裁。

参议院少数党领袖舒默周二在院会发言致词时也呼吁特朗普必须谨记，美国在朝鲜问题上的唯一目标。“我要重申，他的目标应该是全面、可核实的、不可逆转的朝鲜半岛无核化。如果一项协议包含了解除制裁但是换来的不是达到上述目标，那是严重不足的，只会让朝鲜更加强大，令世界更加危险，而非更加安全。”

即使是在共和党内部，也有对这次峰会充满怀疑态度的声音。俄亥俄州共和籍联邦众议员夏波特表示，他就是不信任金正恩的任何承诺。

他受访时说：“我可能比行政部门持更加怀疑的态度。我希望并祷告总统此行能成功，但我就是不信任金正恩。我们过去也曾有类似现在这样的发展，我希望我是错的，我希望总统能达成一个好的协议，最终我们能实现朝鲜半岛无核化。”