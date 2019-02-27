泰国首相巴育拒绝参加选举辩论

（早报讯）泰国大选进入倒数阶段，各党呼吁寻求连任的首相巴育参加政策辩论，但巴育拒绝，表示他工作很忙，且辩论中的言语让他“头痛又浪费时间”。

泰国将在3月24日举行大选，选举委员会将首度举办辩论会，让各党的首相候选人发表各自施政理念。

中央社报道，民主党的候选人、前首相阿比昔日前开出第一枪，表示希望巴育参与辩论，其他政党随即呼应阿比昔。不过，提名巴育为首相候选人的公民力量党却主张，巴育是国家公仆，在政治上必须保持中立，因此已向选委会递案，要求选委会说明巴育究竟能不能参加辩论。

在选委会尚未做出决定前，巴育昨天在内阁会议后的记者会中先拒绝了此项提议。

据《曼谷邮报》报道，巴育表示，辩论中充满了政治攻击，且没有实质地讨论，并称“不管大家如何挑战我，我不会参加，我不生气也不害怕，我工作很忙，用在辩论中的那些言语让我头痛，而且浪费时间”。

对此，泰爱国党首席战略顾问贾都龙表示一点也不意外，并指巴育不敢参加辩论，只想要人民听他的独角戏。民主党副党魁尼批特则说，巴育惯于发号施令而不是被质疑。为泰党发言人认为，巴育不参加，让人民失去了听他提出国家愿景的机会。