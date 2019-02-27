干旱导致柔南水坝缺水

（早报讯）干旱天气导致柔佛多个水坝的水位偏低。干旱情况若未改善，当局未来可能从其他水坝调水进入缺水的水坝，以免影响超过12万用户的水供。

这些水位偏低的水坝包括哥打丁宜的冷巴河（Sungai Lebam）水坝、洛兴（Lok Heng）水坝、拉央河上游水坝（Upper Sungai Layang），以及居銮的森波浪西水坝（Sembrong West）。

柔佛主管国际贸易、投资及公用事业的行政议员（州内阁部长）潘伟斯周二巡视冷巴河水坝后表示，柔佛今年首两个月的降雨量同比明显下降，例如今年1月降雨量只有110毫米，去年1月则有475毫米的雨量。他说，柔佛的降雨量逐年减少，目前又是旱季，当地水坝水量因此剧减。他吁请民众节约用水，共度难关。

他表示，冷巴河水坝目前水位只有10.9米，低于12.72米的安全水位。他说，若水位72天内没回升至安全水位，州政府将启动后备方案，每天从东顺河（Sungai Seluyut）引入3000万公升的生水到勒班河水坝。他透露，冷巴河水坝最高水位可达14米，因此目前的低水位已经进入危险水平。

潘伟斯表示，冷巴河水坝负责供应哥打丁宜和边佳兰约10万用户，影响范围很大。面积较小的洛兴水坝则约有2.2万用户。

他表示，洛兴水坝的缺水情况更严重，目前水位只有两米，远低于安全水位。他说，当地为了21天若仍没降雨，当局将动用管井抽取地下水进入洛兴水坝。