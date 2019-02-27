波音展示在澳研制的无人战斗机

（早报讯） 美国波音公司今天公布在澳大利亚研发的一款犹如战斗机的无人喷射机，此机可在战斗时跟着载人飞机飞行，成本只需战斗机的一小部分。

台湾中央通讯社引述路透社的报道说，这款飞机长11.6公尺，飞行距离可达3704公里，波音（Boeing Co.）希望能将这款多功能无人战机，销售给全球各地的客户，并可依照个别要求改造。

这款喷射机的原型是澳大利亚自第二次大战以来第一架国内研发的战斗机，也是波音在美国以外地区对无人系统的最大投资，不过波音不愿提供明确金额。

澳大利亚国防部长派恩（Christopher Pyne）在阿瓦隆(Avalon)举行的国际航空展上告诉记者，政府看好此机的出口潜能，将对原型计划投资4000万澳元（3866.15万新元）。

由于全球各地的军方都在寻找以更平价与更安全的方法扩充资源，国防承包商纷纷加码投资自动科技。

波音对手洛克希德马丁公司（Lockheed Martin Corp）与克瑞拓斯安全防卫解决方案公司（Kratos Defense and Security Solutions Inc）也投资建造这类飞机。

波音的研究与原型部门幻影工作室主任尚恩·阿诺特（Shane Arnott）说，四到六架这种新飞机可组成波音空中威力组合系统，可跟着F/A-18E/F超级大黄蜂（Super Hornet）战机一同飞行。

波音自动系统副总裁兼总经理克里斯汀·罗伯森（Kristin Robertson）说，除了效能跟战斗机类似外，这套波音系统的功能包括参与电子战、情报监测，以及跟著P-8“海神式”巡逻机（P-8 Poseidon）和E-7楔尾鹰（E-7 Wedgetail）一同侦察。