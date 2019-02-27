纳吉紧咬马国防部脱售酒店案

（早报讯）马来西亚国防部周三否认已经决定将旗下酒店卖给一家新加坡公司。率先揭露此事的前首相纳吉则指相关政联公司上周二已向证券交易委员会呈报此事。

纳吉周二在面簿指隶属国防部的武装部队基金局（LTAT），上周透过子公司莫实得控股将吉隆坡武吉免登皇家朱兰酒店以1.97亿令吉（约6500万新元）出售给一家新加坡公司。

纳吉指上述售价低于市价，因此政府可说是“低阶抛售”。他说，有报道指莫实得控股由于武装部队基金局急需资金而仓促出售酒店，结果影响了售价。纳吉对武装部队基金局突然急需资金感到疑惑。

纳吉也列举希盟政府去年底接连出售政府资产的例子。这包括国库控股去年11月以84.2亿令吉（约27.8亿新元）把综合保健控股脱售给日本公司、国库控股透过亚通拥有的新加坡电讯商M1的股份，也在两周前以16.5亿令吉（5.5亿新元）转手给新加坡企业。

他说，国库控股上周也把拥有的菲律宾最大银行BDO Unibank逾半股份，用低于市价的4.15亿令吉（约1.4亿新元）售予菲律宾公司。

针对纳吉的说法，国防部长莫哈末沙布办公室周三发布声明表示，上述脱售案尚未定案。当局仍在争取最佳价格，并将优先考虑将酒店脱售给马来西亚公司。

纳吉周三晚间在面簿驳斥莫哈末沙布的说法。纳吉说，莫实得控股上周二（19日）已向证券交易委员会呈报这项交易，并向买家收取394万令吉（约131万新元）订金。

纳吉指莫哈末沙布的说法与莫实得控股的呈报有出入，因此若非莫哈末沙布撒谎，就是莫实得控股的呈报不实。他说，向证券交易委员会提供不实呈报者，可能面对10年监禁及300万令吉（约100万新元）罚款。