前律师：为特朗普撒谎是常态

（早报讯）美国总统特朗普的前律师科恩在众议院监管和改革委员会的听证会上，对特朗普发起一连串指控。该委员会的共和党议员则谴责科恩是已被定罪的骗子，他的言论是为了博取名声及伤害总统。

特朗普则在推特上抨击科恩，表示后者是“为减少服刑时间而撒谎”。

科恩在当地时间27日告诉众议院监管和改革委员会：“特朗普集团每个人的工作都是为了保护特朗普。每天，我们大多数人都知道我们会为他在一些事情上撒谎。这已经成了常态，这正是这个国家现在正在发生的事。”

他还说，特朗普是“种族主义者”“骗子”“作弊者”，并称特朗普从来就没有期望自己会赢得总统竞选。

他说：“特朗普竞选公职是为了让自己的品牌伟大，而不是让我们的国家伟大。他没有欲望或意图来领导这个国家……只是为了推销自己，扩大他的财富和权力。竞选对他来说，一直都是营销机会。”

科恩的证词触及了许多可能涉及特朗普的潜在法律线索，包括在选举前支付艳星封口费，以及为了获得贷款、保险和税务目的而夸大其资产净值。但目前尚不清楚科恩的证词会给特朗普带来多大的法律风险。

对于科恩的供证，众议院监管和改革委员会最高共和党成员佐登认为，科恩有一再说谎的前科。他也暗示，科恩因为特朗普在大选后没有给他一份白宫工作而心生仇恨；其他共和党人则暗示科恩正在谋取出书和电影的机会，但科恩一一否认。

民主党自去年11月选举中赢得众议院控制权以来，这场全国电视转播的听证会是对特朗普个人和商业事务最具影响，同时也是深具戏剧性的公开听证。共和党人谴责这是一个罪犯的讲坛，因为科恩已对九项重罪认罪，其中包括对国会撒谎，并且将于5月6日开始服刑。