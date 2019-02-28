特金二会今午料签共同协议

（早报讯）美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩27日晚在“特金二会”晚宴上恭维对方，但没有迹象显示非核化关键议题将取得进展。他们今天（28日）将展开第二天会谈并签署共同协议。

尽管有人批评特金二会的进展不够快，但特朗普声称，他和金正恩“关系非常特别”，并说他对会谈进度感到满意。

特朗普和金正恩昨晚在越南首都河内的索菲特传奇大都会酒店共进晚餐。特朗普之后发推发称赞这是“很棒的会面”“有非常好的对话”。

美国白宫表示，两位领导人今天将在大都会酒店举行一系列会面，率先登场的是45分钟的一对一会谈，预计在当地时间早上9时（新加坡时间上午10时，以下为新加坡时间）举行。

据彭博社报道，两人紧接着会举行扩大的双边会谈，双方幕僚将出席。两人预计在下午约1时进行工作午餐，下午3时05分将出席共同协议签署仪式。

另据路透社报道，举行共同协议签署仪式后，特朗普预计在下午4时50分召开记者会。询及是否会正式宣布韩战终结，特朗普昨天说：“到时候就知道。”

白宫没有透露签署仪式涉及的内容，不过，双方之间的讨论涵盖可能发表政治声明，宣布1950年年到1953年年韩战终结，但部分批评人士称现在宣布韩战终结为时过早。