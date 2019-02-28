加拿大总理坚持没有犯错不会辞职

（早报讯）加拿大总理特鲁多强调，他和其政府一直专业、恰如其分地处理SNC-兰万灵公司（SNC-Lavalin）涉嫌欺诈和行贿案。

针对反对党领袖要求他引咎辞职一事，特鲁多说，加拿大人将在今年10月举行的联邦选举中做出明确的选择。

特鲁多被指在此案中向时任司法部长兼总检察长王州迪施压，要她设法让SNC-兰万灵公司免受刑事起诉，而被反对党领袖指责他干预司法，并要求他辞职。

王州迪27日在国会司法委员会作证时直言，自己在SNC-兰万灵案中受到特鲁多及其他高官的压力，意图让检方与SNC-兰万灵公司达成延期起诉协议或取消起诉，其中包括“含蓄的威胁”。她直指这些干预者包括总理办公室、枢密院办公室及财政部。

她说，她是在去年9月至12月期间，多次遭施压。其中大约有10个电话和10次会议，让自己感受到“不适当的”压力。

王州迪称，特鲁多曾表示，让她“帮忙”找出SNC-兰万灵问题的解决方案，否则可能会造成失业，该公司也可能搬离蒙特利尔。但王州迪称自己当时已表态拒绝。

她又称，特鲁多曾就此强调，SNC-兰万灵公司所在的魁北克省将有一次选举，而特鲁多本人的选区就在魁省。她当即质问特鲁多是否在对司法部长的角色和决定进行政治干预，特鲁多则否认，并称只想“找出解决方案”。

王州迪于今年2月12日突然宣布辞去内阁部长职。隔日，国会司法委员会同意调查SNC-兰万灵事件。王州迪作证结束后，加主要反对党均表示其证词“令人震惊”“难以置信”。保守党党魁希尔对媒体表态时呼吁特鲁多引咎辞职，并建议警方介入调查。