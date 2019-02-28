特雷莎·梅渐渐拉拢反对阵营或打破脱欧僵局

（早报讯）彭博社报道，因为脱欧协议陷入僵局的英国首相特雷莎·梅，已渐渐拉拢反对阵营，这可能令她在国会中获得更多支持票。

报道指出，一周之前，特雷莎·梅的助手还预计她要遭遇内阁大多数人的反对，以及在议会惨败。但事实相反，特雷莎·梅在竭力前行，越来越多迹象显示，反对她的脱欧协议的阵营正在消沉。

特雷莎·梅周二作出让步，同意给议会选择是否推迟脱欧的权利，而不是无协议脱欧，避免了与部长们的冲突。她所在党派亲脱欧阵营对此作出了温和回应，这透露出一个迹象，那就是她可能已经有妥协的路径。

反对欧洲的保守党成员不接受特雷莎·梅此前与布鲁塞尔谈判的脱欧协议，并敦促她调整协议。但在周三的辩论中，其中一名保守党成员至少已关注到特雷莎·梅发出的警告——继续固执己见可能会拖垮整个计划。

保守党疑欧议员爱德华·利就表示，现在议会的两个选择可能不再是“不完美的协议”或“无协议”，而是“不完美的协议”和“不脱欧”。

亲脱欧派曾多次主张特雷莎·梅以更强硬的姿态脱欧，但就在本周三，亲脱欧的欧洲研究小组主席莫格说，在调整脱欧协议的问题上，他愿意与特雷莎·梅妥协。

这显示如果特雷莎·梅可以在有争议的爱尔兰后备方案条款中赢得欧盟的合理让步，那她就有可能让自己的协议获得通过。虽然她无法令所有欧洲研究小组的成员都感到满意，但如果她能够赢得该组织足够的支持，并获得反对党工党的支持票，她就可能取得成功。