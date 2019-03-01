美国会两党支持特朗普中断美朝峰会

（早报讯） 美国总统特朗普和朝鲜领袖金正恩的首脑会谈无果而终之后，美国国会两党议员纷纷作出反应，基本上支持特朗普坚持原则，退出会谈。

参议院少数党领袖舒默说：“特朗普总统退出会谈，不为了照张合照而达成糟糕的协议，这是正确的。”

他敦促特朗普在中美贸易谈判中也坚持同样的立场。“要有勇气采取同样的行动，如果不能签订好的协议就不签。”

众议院议长佩洛西则对特朗普有更高的要求。她说：“和金正恩见了两次面才意识到他没有诚意？”她指这两次峰会的赢家是朝鲜领导人。

参议院多数党领袖麦康奈尔说，特朗普作出尝试是正确的，当金正恩显出没有让步的意愿时退出会谈也是正确的。

共和党籍参议员苏利文对美国之音说：“我将发表声明，赞扬总统秉持原则，离开谈判桌。有时候这些高峰会都有要达成协议的压力。据我所知，金正恩希望美国在朝鲜致力于全面去核化之前解除制裁，总统说不，我觉得这是正确的。我想参议院成员，像我这样的共和党人，还有民主党人，都表示支持。”

特朗普在越南的记者会上提到，金正恩提出美国取消一切以美国所领导的国际制裁来换取朝鲜关闭在宁边的核设施及项目，但美国无法接受。国会议员对此表示，唯有看到朝方在去核化进程中具体实践行动，否则美国不会放松对朝鲜的制裁。