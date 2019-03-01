中美研发“眼药水”让动物“肉眼可见红外线”

（早报讯）中国和美国的研究人员开发出一种含有特殊纳米颗粒的“眼药水”，可让实验鼠暂时看到近红外光，从而具备夜视能力。这项技术将来有望让人类获得肉眼可见红外光的能力。

哺乳动物一般只能看到波长为400纳米至700纳米的可见光。现在人们可以利用红外夜视镜在晚上看到物体发出的红外光，但夜视镜的缺点是笨重且需电池运作，还可能在强光下过曝、通常不能在白天使用。

新华社报道，美国马萨诸塞大学教授韩纲与中国科学技术大学教授薛天等人2月28日在美国期刊《细胞》上发表论文说，他们开发出一种含有特殊纳米颗粒的“眼药水”，这种纳米颗粒能与眼睛中的感光细胞结合，成为一种无需外界供能的“纳米天线”。它能吸收近红外光，将其转换为感光细胞可见的绿光。

动物实验显示，将这种“眼药水”注入小鼠眼睛中后，小鼠不但能感受到近红外光，还能识别发出近红外光的三角形或圆形等图案，且在白天也能识别近红外光图案，这表明“纳米天线”可与常规视觉共同工作。大约10周后，这种夜视能力消失，小鼠正常视觉没有受到影响。

值得注意的是，在获得红外视觉的同时，实验小白鼠的可见光视觉没有受到影响，实现了同时看见可见光与红外光图像。

研究人员还发现，这种纳米材料具有良好的生物相容性，从分子、细胞到组织器官以及动物行为的检验证明，其可以长期存在于动物视网膜中并发挥作用，没有明显负面影响。此项技术有效地拓展了动物的视觉波谱范围，突破了自然界赋予动物的视觉感知物理极限。

韩纲指出，理论上这种“纳米天线”对人也有效，研究团队计划在狗身上开展进一步实验。