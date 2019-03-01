科学家：蓝鲸靠记忆迁徙觅食

近日，美国国家海洋和大气管理局研究人员布里安娜· 阿布拉姆斯和同事得出结论称，蓝鲸能在合适的时间迁徙到食物丰富的地方，是依靠记忆而非而非依靠环境线索。

中国新闻社引述俄罗斯卫星网的报道说，蓝鲸（blue whale）的主要食物磷虾是一种常在海洋中成群出现的浮游甲壳动物。磷虾会季节性大规模出现在海洋的某一地区，因而引得蓝鲸迁徙。近日，《美国科学院院报》发布一篇文章，研究了10年来蓝鲸在美国加利福尼亚海洋生态系统中的迁徙，以及与之相应海洋每年出现的条件变化。

最终结果表明，蓝鲸每年的迁徙遵循一定的“日程表”，和磷虾在漫长历史时期出现的大致时间一致，但具体到某个年份，它们的迁徙时间未必和磷虾数量波动情况相符。

阿布拉姆斯称：“我们知道许多在陆地上迁徙的物种，比如北美驯鹿和塞伦盖蒂牛羚，它们会认真调整迁徙速度和时间，以便沿路都能遇到季节性的食物，而不是简单地从A点移动到B点。”

她指出，蓝鲸则坚持遵循它们记忆里的策略。一名研究者称：“这些长寿、高智能的动物能自行判断食物出现的地点和时间，并按照判断迁徙。”

然而，科学家们担心，如果气候变化导致海洋生态系统大变，磷虾的繁殖时间发生剧烈变化，蓝鲸将很难适应新的环境。