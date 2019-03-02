德国2月总失业人数创统一以来新低

（早报讯）德国联邦劳动局3月1日公布的2月就业数据显示，尽管德国当前经济增长动能放缓，整体就业状况仍呈良好态势。其中，2月总失业人数为237.3万人，环比下降3.3万人，同比下降17.3万人，为两德统一以来同期最低值。

中新网报道，德国联邦劳动局局长舍勒（Detlef Scheele）当天在纽伦堡举行的月度新闻发布会上说：“尽管经济增长动能趋于放缓，但就业市场仍保持着强劲表现。”

根据德国联邦劳动局的数据，经季节性调整后，2月的登记失业人数与1月相比减少了2.1万人，与去年同期相比减少17.3万人。2月失业率为5.3%，同比下降0.4个百分点，环比则维持1月水平不变。

在就业方面，2月份就业人数整体仍呈上升态势。数据显示，2月份就业人数经季节性调整后环比增长7.9万人，较去年同期增长了47.7万人，达4479万人。

与此同时，德国就业市场对劳动力的需求亦保持旺盛。2月，德国企业共在联邦劳动局登记了78.4万个就业岗位需求，同比增长2万个。

在失业救济方面，德国2月份共有83.7万人领取失业救济金，同比增加6000人。另有401.4万人正在领取政府提供给正在求职者的基本保障金，同比减少24.9万人。这意味着德国劳动适龄人口中有7.4%需要领取救济金。