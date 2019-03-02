土美正就购买爱国者导弹进行谈判 土外长称获得美方积极回应

（早报讯）土耳其外长恰武什奥卢1日说，土耳其和美国正在就购买美制“爱国者”导弹系统事宜进行谈判。

新华社报道，恰武什奥卢当天接受当地电视台采访时说，这一军售案收到美方的积极回应。土耳其在谈判中重视价格、交付时间及技术转让等方面情况。他表示，土方希望获得“爱国者”导弹系统，但如果谈判结果对土方不利，土耳其仍会有其他选择。

土耳其阿纳多卢通讯社此前报道，美国代表团1月初访问安卡拉，并与土外交部和国防部官员进行磋商。其间，美方就出售“爱国者”导弹系统正式向土方提出报价。

出于迫切的国防需求，土耳其一直希望得到先进的防空和反导系统。2017年9月，土耳其向美表示有意购买美制“爱国者”导弹系统，未能得到积极回应。

2017年12月，土耳其与俄罗斯就购买俄制S-400防空导弹系统签订贷款协议，这标志着土耳其将成为首个购买并部署俄罗斯防空导弹系统的北约国家。此举引发美国等北约盟友不满。美方警告，如果土耳其坚持引进S-400系统，美方将停止向土方出售“爱国者”导弹系统，且向土方交付F-35战斗机计划也将受影响。

今年2月16日，土耳其总统埃尔多安表示，土耳其将继续执行购买S-400防空导弹系统的协议，土方不可能反悔，“那已经是确定的事”。