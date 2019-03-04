越南非洲猪瘟疫情扩大　七省市沦陷

（早报讯） 越南非洲猪瘟疫情继续扩大，兽医部门近日在北部海阳省发现病例，成为全国第七个沦陷疫区的省市。

据《青年报》新闻网站报道，越南农业与农村发展部兽医局局长范文东证实，近日已在海阳省（Hai Duong）发现非洲猪瘟疫情病例。

报道指出，海阳省经门县（Kinh Mon）一个农户养殖猪场近日出现多头猪只异常死亡的现象，当地兽医部门获报进行采样送验，结果样本对非洲猪瘟病毒呈现阳性。兽医部门随后立即扑杀这个农户全部猪只及展开防疫相关工作。

越南有58个省和河内、海防、峴港、芹苴与胡志明等五个直辖市。报道说，海阳省验出非洲猪瘟病毒后，成为越南全国第七个出现疫情的省市。

此前，位于北部的兴安（Hung Yen）、太平（Thai Binh）、海防（HaiPhong）、河内与河南（Ha Nam），以及位于中部的清化省（Thanh Hoa）先后沦为疫区，共96个农户养殖猪场发现非洲猪瘟病例，共2349头猪被迫扑杀。

报道说，目前越南南部省市尚未出现非洲猪瘟疫情，但由于北部和南部地区间猪肉售价有较大差距，猪肉从北部运销南部的活动相当热络，因此疫情蔓延到南部的可能相当高。各地相关部门正在加强防疫，防止疫情扩散。