世卫推出免费检查听力应用

（早报讯） 世界卫生组织3日推出一款免费应用（APP），供人们在手机等移动设备上自查听力，以便针对听力损失进行早期干预。

每年的3月3日是“国际爱耳日”，今年的主题是“查查你的听力”。世卫组织为此推出一款名为“hearWHO”的应用，测试时使用者按提示在移动设备上输入所听到的应用播放的一系列数字。这些数字是在不同背景声的环境中录制的，模拟了日常生活中的听力环境。应用会对每次测试进行打分，并给出相应建议。测试结果可以保存，以供使用者关注长期的听力变化情况。

据新华社报道，这款应用的目标人群是那些已经出现某些听力损失症状的人群，以及听力损失高风险人群，如爱戴耳机听音乐的人、在高噪音环境中工作的人、服用某些对听力有损害药物的人，以及60岁以上人群。

世卫组织负责非传染病、残疾、暴力和伤害预防事务的克鲁格说：“许多听力已受损的人自己并不知情，定期的听力检查可以确保听力损失被及早识别和干预。”

根据世卫组织的统计数据，目前全球残疾性听力损失患者人数约4.66亿，约占全球人口的5%以上，其中包括3400万名儿童。据估计，到2050年，全球将有超过9亿人存在残疾性听力损失。