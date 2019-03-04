补选二连败后 公正党议员吁尽快让安华接棒

（早报讯） 马来西亚希盟吞下补选两连败后，公正党槟州峇都蛮州议员古玛勒森倡议，希盟必须加速首相交棒过程，让公正党主席安华尽早上任，借此恢复人民对希盟的信心。

据当今大马报道，也是槟州公正党副主席的古玛勒森今天发文告指出，经历两次补选败战后，希盟政府必须尽快纠正导致人民不满的错误。他说：“我相信若要制定希盟未来方向，就必须如所谈好的协议般，让安华出任第八任首相。”

古玛勒森续称，安华精通国家经济事务，加上曾担任副首相兼财政部长，能够成为优秀的领导者。他也认为，数名内阁部长表现不佳，必须换人。他还说，各政府部门也须换下办事不力的高官，以改善行政流程。

古玛勒森指出，希盟在两场补选落败，不是因为选民转向国阵，而是惩罚没有履行承诺的希盟政府。他认为，希盟必须尽快纠正现有状况，才能继续在第15届大选后执政。

古玛勒森指出，若希盟迟迟没有行动，将白费换掉前朝贪污政府的努力，更无法达到建立新马来西亚的目的。“所以，我呼吁政府加速转移首相职权给安华，让这成为恢复人民对希盟信心的起点。”

他说，凭借安华过去的执政经验，再加上与国外领袖的良好关系，将能协助国家经济发展，迈向先进国。