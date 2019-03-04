联合国总部垃圾分类助力“零填埋”

（早报讯）联合国自前任秘书长潘基文任内开始倡导全世界节能减排、绿色环保的同时，在联合国内部也发起了“绿色行动”，推动联合国下属各机构在2020年实现“气候中和”（Climate Neutrality”目标。

目前，至少有43个联合国下属机构提前实现了这一目标。在这项涉及联合国整个系统的行动中，减少垃圾产生、重复利用和垃圾分类回收是重头戏。

《文汇报》报道，联合国总部在贯彻“气候中和”方面严格执行“3R”原则。所谓“3R”是指Reduce（减少）、Reuse（重复利用）和Recycle（回收），并分先后顺序推行。联合国最为推崇的是减少垃圾产生，然后是重复利用，最后才是垃圾分类回收。

在联合国总部，减少垃圾产生的一个例子是，餐厅鼓励自带水杯和刀叉等餐具。纽约市不允许个人在公共自助餐吧使用自用餐盒，以防止餐盒不卫生造成食物被污染，但对于饮料容器没有这项规定。为此，联合国总部餐厅鼓励个人携带自己的杯子来盛各种冷热饮料。除此，联合国总部也试点取消卫生间里的擦手纸，强制大家使用烘手机。

对于联合国这么大的组织来说，推动环保工作难度非常大，其内部可持续化环境管理小组为此也付出了很多努力，包括周期性进行垃圾审计工作，即把联合国大楼里收集的垃圾一包一包拆开，审查垃圾分类执行情况，统计不同类别垃圾的重量比例变化，为更好地、更有针对性地实施下一步的垃圾分类做准备。