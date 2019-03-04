马华国大党指国阵变质欲组新联盟

（早报讯）马来西亚在野的国民阵线（国阵）成员党马华公会与印度国大党周一发表联合声明，指两党作为代表各自族群的政党，认知到如今的国阵已经变质，因此，两党别无选择，并将会探索组织新联盟，以延续两党守护多元团结的初衷。

声明说：“马华和国大党被我们所代表的族群所拒绝。因此，我们要推动解散或重组，以回归原有的精神和初衷。

马华总会长魏家祥与国大党主席维尼斯瓦兰双方在声明中说，当国阵成员党之间已失去互相尊重，异中求同的精神也出现裂痕，这意味着国阵的根本基础已受到最严峻的考验和威胁。

声明指国阵总秘书纳兹里一再重复的种族主义言论，显然获得巫统的默许，而巫统持续保持沉默，也伤害了国阵多年以来所贯彻的互相尊重精神。纳兹里在刚落幕的雪州士毛月州议席补选期间所发表“关闭华文小学及淡米尔文小学”的种族主义言论，也进一步破坏国阵三个创始成员党的关系。

声明说，国阵是一个在马来西亚建国历史中，为了贯彻国民团结、异中求同理念，而成立的政治联盟。在先辈倡导并勾画国阵的成立时，他们的初衷是为了在一个多元种族的社会里，宣扬并落实政治团结、稳定与和谐。

“然而，原本作为国阵理念的坚实基础，即合作精神和集体负责的原则，却在饱受内外攻击之下逐渐出现裂痕。当国阵本身成员党的领袖一再攻击盟党，而公共舆论也以种族论述的角度，一再贬低国阵的精神和基础，国阵的组成概念和精神因而备受质疑。”