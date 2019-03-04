疑手机充电爆炸命案 死者遗孀2继子被控谋杀

（早报讯）马来西亚摇篮基金会总裁纳玆林睡房被烧死案出现新进展，死者遗孀和2名继子今晨被警方逮捕后，直接被带往法庭被控谋杀罪。

这宗从最初怀疑纳玆林是在午睡时为手机充电，不排除手机过热后引发爆炸而被烧死案，经过警方多月来调查和死者胞兄申请庭令二度验尸后，终于出现突破性进展。

据悉，警方今晨拉队前往纳玆林遗孀的住家埋伏，待后者载送孩子上学时将对方的轿车拦下，当场逮捕车内3人并于今午直接提控上庭。

据《东方日报》报道，3名嫌犯约下午12时45分被警员押解至法庭，不少亲友及摇篮基金员工也前往法庭听审。死者两名继子身穿校服，与同为被告的母亲一同现身犯人栏內，神情淡定。

根据控状，3名被告即44岁莎米拉慕扎法与其两名分別13及16岁的儿子，和一名仍在被警方追捕的印尼女佣，于2018年6月13日晚上11时30分至2018年6月14日凌晨4时期间，在雪州珍珠白沙罗某半独立式排屋，谋杀47岁的纳玆林，导致其死亡，抵触刑事法典第302（谋杀）条文，并与相同法令第34（同谋）条文，一旦罪成，唯一刑法是死刑。

莎美娜年迈的父亲詹德拉虽行动不便，但还是坐轮椅出庭旁听。詹德拉是马国著名政治学者及社运分子，曾任公正党署理主席。面对摄影的连番拍摄，詹德拉坦然以对，不发一语。