研究发现气候变化正影响全球渔业生产力

（早报讯）鱼类是全球超过一半人口的重要食物来源，5600万人口从事或依赖渔业相关产业。但一项刊发在新一期美国《科学》杂志上的研究发现，鱼类种群已经受到气候变暖的显著影响，全球渔业生产力正面临挑战。

新华社报道，美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校科研人员领衔的一个研究小组就38个地区的124个物种展开调查，并参照海洋温度记录后发现，气候变暖对8%的鱼类种群产生了明显的负面影响，对4%的鱼类种群产生了积极影响，“输家”远超暂时的“赢家”。

研究还显示，1930年到2010年间，日本海、北海、伊比利亚沿海等海域的渔业产量损失最大。

研究人员说，虽然全球的渔业平均生产力迄今变化还不大，但局部而言气候变化的影响已十分明显。

比如，受气候变暖的影响，东亚的渔业生产力和相关产业就业率已下降了15%至35%，跌幅全球最大，而该地区也是世界人口增长最快的地区之一。

研究认为，减轻这种区域性的影响将是未来一个重大挑战。

除了气候变化，过度捕捞、海洋酸化、海水溶氧量下降和栖息地丧失等问题也会影响海洋生物和渔业生产。

研究人员指出，为了充分了解气候变化对渔业生产力的影响，还需进行更多研究。