伊党收取巫统政治献金案 反贪明传召3人

（早报讯）马来西亚反贪污委员会将于明日传召3人，当中包括一名官联公司的官员问话，以协助调查伊斯兰党领袖被指收取巫统9000万令吉（约3000万新元）政治献金案。

《马来西亚前锋报》引述消息人士报道，这3人将于明早10时，前往布城反贪会总部。“他们分别是一名‘拿督’勋衔的主席，一名雪州行政议员及一名在伊斯兰党办事处工作的职员。”

伊斯兰党总秘书达基尤丁上周四被反贪会传召问话，以助查伊党被指收取源自一马公司（1MDB）9000万令吉款项一事。

达基尤丁当时离开前向媒体透露，反贪会是就揭弊网站“砂拉越报告”主编克莱尔的法律文件向他问话，而他回答了调查人员有关他拥有豪车、豪华电单车及高价车牌的指控。

早前反贪会证实目前尚未从伊党户头发现一马公司资金，惟调查人员目前关注的是部分伊党领袖的私人户头。

“砂拉越报告”网站在2016年刊登文章指巫统曾汇款9000万令吉予伊党领袖户头，以换取他们支持巫统及国阵；反贪会随后援引2009年反贪会法令及2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令调查此案。

反贪会此前已传召了伊党前署理主席纳沙鲁丁、中委聂阿都、前副主席兼诚信党副主席胡桑慕沙及律师公会前主席安碧嘉助查案件。